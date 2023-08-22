Российские регионы столкнулись с дефицитом топлива на заправках

Около десяти российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, а также с нехваткой и подорожанием дизеля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей топливного бизнеса.

По данным газеты, проблемы на заправках возникли в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Новосибирской областях, Калмыкии и Крыму. Власти Ростовской и Рязанской областей подготовили обращения в Минсельхоз, а руководство Хабаровского края - в Минэнерго.

Видео дня

Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связал нехватку топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах с нарушениями сроков доставки грузов по железным дорогам. По его словам, в июле были проблемы с поставками АИ-95, в августе - АИ-92 и дизеля.

«Это связано с задержками доставки по железной дороге - поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков», - подчеркнул он.

Управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина рассказала, что сеть работает «на низких остатках, практически с колес по всем видам топлива».

«На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля», - заявила она.

Минсельхоз Оренбургской области обратился к антимонопольщикам из-за резкого роста цен на дизельное топливо. Гендиректор компании «АгроГард» Павел Царев заявил, что с мая горюче-смазочные материалы в Южном федеральном округе подорожали на 25 процентов.

По данным «Известий», в конце июля сроки перевозки топлива по железным дорогам России выросли в два раза к июлю 2022-го. В отрасли заявляли, что пути перегружены, так как потребовалось перевести экспорт угля с западных направлений на восточные. Это связано с санкциями против РФ и перестройкой логистических цепочек, а также с загруженностью из-за туристического спроса в сезон.

Сейчас около трети всего бензина для АЗС находятся в пути, подчеркивают «Известия».