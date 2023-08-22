Названы сроки начала выпуска Lada Niva с новым двигателем

Выпуск внедорожника Lada Niva с новым двигателем мощностью 90 л.с. начнется в 2024 году. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте». Тогда же появится версия с 122-сильным мотором.

«На Lada Niva предполагается устанавливать два типа двигателя, 90 л.с и 122 лс. Вероятно производство начнется в 2024 году. Это продукт компании Lada Sport», — говорится в сообщении.

В настоящее время «АвтоВАЗ» проводит испытания автомобилей Lada Niva с новым двигателем мощностью 90 л.с. на полигоне вблизи села Сосновка под Самарой. Восьмиклапанный мотор 1.6 л., мощность которого после модернизации в 2021 году увеличилась до 90 л.с., а крутящий момент до 143 Нм, устанавливается на модели Largus, Vesta, Granta.