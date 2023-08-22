В России представлен новый бренд BAW из Китая

Грузовик китайской марки BAW представили на Московском автосалоне, передает Auto.ru.

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У бренда появился российский дистрибьютор - компания BNM (Build New Mobility). Она готовится к продаже до 100 машин в месяц по цене от 2 080 000 рублей. Грузовику дадут два варианта двигателей и два типа кабины. Автомобили BAW будут представлены как с одно-, так и с двухрядной кабиной.

Общая длина новинки - 5985 миллиметров. При этом размер грузовой платформы меняется в зависимости от кабины. Полная масса грузовика составляет 3,5 тонны.

По словам дистрибьютора, управлять грузовиком смогут те, кто имеет «легковую» категорию в правах.

На российском рынке машина будет представлена с двухлитровым мотором в двух вариантах отдачи на 122 и 133 л.с. (на метане и бензине) в сочетании с механической коробкой.