Стали известны комплектации кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro в России

Совсем скоро стартуют продажи кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro в России. Стали известны комплектации моделей для нашего рынка.

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Так, версия Comfort у X3 будет как с механической коробкой, так и с вариатором. А комплектацию Luxury предложат только с вариатором.

Что касается X3 Pro, то указано только одно исполнение - Luxury. Речь идет о кроссовере с вариатором.

Среди оснащения X3 можно выделить обивку сидений экокожей, датчик света, подогрев передних и задних сидений, функцию Auto Hold стояночного тормоза, систему контроля давления в шинах, подогрев рулевого колеса, камеру заднего вида с динамической разметкой, боковые зеркала с обогревом, круиз-контроль, иммобилайзер, систему бесключевого допуска.

У X3 Pro есть система выбора режима движения Eco/Sport, электронный селектор трансмиссии, беспроводное зарядное устройство, панорамная стеклянная крыша, мультифункциональное рулевое колесо с отделкой натуральной кожей, дистанционное отпирание багажника, система камер кругового обзора, аудиосистема с 6 динамиками, кондиционер с электронным управлением.

Kaiyi X3 базируется на платформе Chery Tiggo 4, хотя слегка превосходит этот кроссовер по размерам. Отличия Kaiyi X3 от X3 Pro заключаются прежде всего в двигателе (116 л.с. и 147 л.с.).