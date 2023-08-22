Возрожденный Renault 5 появляется на дорогах общего пользования

Renault планирует начать продажи своей возрожденной модели «5» только в 2024 году, но предсерийные образцы уже есть. Судя по этим изображениям, опубликованным Motor1, окончательная версия будет иметь тот же дизайн, что и ее тезка из 1970-х и 80-х годов, и не будет сильно отличаться от концепции, которую компания показала нам в начале 2021 года.

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Несмотря на камуфляж, можно сделать вывод, что общая форма кузова такая же, как у концепта, с узнаваемыми передними стойками. Тем не менее, очертания, похоже, были немного сглажены — возможно, для снижения производственных затрат. Передний бампер выглядит упрощенно, а боковые зеркала — это просто зеркала. Однако освещение вокруг кажется неизменным. Обертка пока не позволяет делать выводы.