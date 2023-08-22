Li Auto присоединяется к ценовой войне в Китае

Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания Li Auto начала предлагать скидки в размере от 15 000 до 23 000 юаней на все свои модели. Также теперь их клиенты имеют право на субсидию в размере 10 000 юаней.

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По словам экспертов, автопроизводитель вводит такие меры в связи с низкими продажами. Рост по сравнению с предыдущим месяцем явно незначительный. Вероятнее всего, это произошло из-за конкурентов, которые начали внедрять подключаемые гибридные агрегаты.