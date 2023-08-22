Genesis тестирует новое купе GV80

Компания Genesis тестирует новую модель GV80 Coupe на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Об этом сообщает motor1.com.

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Отмечается, что автомобиль построен на базе внедорожника GV80 и практически полностью повторяет его дизайн. Отличительными деталями станут покатая крыша, спойлер на двери багажника, а также сдвоенные выхлопные трубы.

В салоне на передней панели установлен 27-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Купе будет оснащено спортивными креслами.