Genesis тестирует новое купе GV80

Купе Genesis GV80 проходит тесты на гоночной трассе Нюрбургринг
Компания Genesis тестирует новую модель GV80 Coupe на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Об этом сообщает motor1.com.
Отмечается, что автомобиль построен на базе внедорожника GV80 и практически полностью повторяет его дизайн. Отличительными деталями станут покатая крыша, спойлер на двери багажника, а также сдвоенные выхлопные трубы.
В салоне на передней панели установлен 27-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Купе будет оснащено спортивными креслами.
По предварительным данным, купе GV80 получит 3,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 375 л.с. Также появится версия с 300-сильным двигателем объемом 2,5 л. Премьера новинки состоится в 2024 году.
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