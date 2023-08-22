Мишустин предоставил почти 500 млн рублей для ремонта дорог в регионах РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин направил дополнительно более 490 миллионов рублей на ремонт дорожной инфраструктуры в ряде регионов страны.

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Ярославская область получит около 100 миллионов рублей на продолжение капитального ремонта моста через Волгу в Рыбинске. Закончить работы предполагается летом 2024 года.

Рязани предоставлено 100 миллионов рублей на ремонт трассы, которая начинается на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии и продолжается до автодороги "Северный обход города Рязани". Смоленску предусмотрена аналогичная сумма на ремонт улиц Чаплина и Герцена, а также площади Победы.