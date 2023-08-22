Власти Крыма предложили запретить съемку Крымского моста

Власти Крыма предлагают ужесточить ответственность за публикацию в сети Интернет фото- и видеоматериалов расположения стратегических объектов, в том числе Крымского моста. Об сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета (парламента) Крыма Владимира Константинова.

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«Крымский мост — специальное сооружение, которое уже дважды подвергалось террористическим атакам. Я бы вообще запретил там все съемки — до тех пор, пока сохраняется сегодняшний уровень террористической опасности», — сказал Константинов.

По его словам, сейчас готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым предлагается ввести штраф за подобные правонарушения до 30 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. для юридических лиц. Если произошло повторное нарушение, сумма штрафов увеличится уже до 50 тыс. и до 700 тыс. рублей соответственно.