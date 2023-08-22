Lada Vesta и Largus получат панорамную крышу

Lada Vesta и Lada Largus получат новую опцию — панорамную крышу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление представителя компании «Точмаш-Авто». В ближайшее время она станет одним из поставщиков комплектующих для АвтоВАЗа.

По словам собеседника издания, организации удалось выиграть тендер на поставку деталей на тольяттинские конвейеры. В их число войдут подрулевые переключатели, различные кнопки и датчики. При этом в ближайшее время в Тольятти поставят партию панорамных крыш, однако, когда их начнут массово устанавливать на автомобили — не уточняется.