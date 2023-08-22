Changan поднял цены на пять моделей в России

Китайский автопроизводитель Changan повысил цены на пять своих моделей в России во второй раз за месяц. Об этом сообщают «Автоновости дня». Прибавка составила от 20 до 30 тыс. рублей.

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Так, на минимальные 20 тыс. рублей выросли в цене седан Alsvin и кроссовер Uni-K, причем и у того, и у другого это коснулось только топовой комплектации — DLX и Tech соответственно. Во всех остальных версиях они пока продаются по прежним ценам.

Седаны Eado Plus, лифтбеки Uni-V и кроссоверы Uni-T подорожали на 30 тыс. рублей.