Changan поднял цены на пять моделей в России

Автомобили китайской Changan подорожали в РФ на 20-30 тыс. рублей
Китайский автопроизводитель Changan повысил цены на пять своих моделей в России во второй раз за месяц. Об этом сообщают «Автоновости дня». Прибавка составила от 20 до 30 тыс. рублей.
Так, на минимальные 20 тыс. рублей выросли в цене седан Alsvin и кроссовер Uni-K, причем и у того, и у другого это коснулось только топовой комплектации — DLX и Tech соответственно. Во всех остальных версиях они пока продаются по прежним ценам.
Седаны Eado Plus, лифтбеки Uni-V и кроссоверы Uni-T подорожали на 30 тыс. рублей.
Предпоследнее подорожание автомобилей Changan на российском рынке произошло в самом начале августа. Тогда седан Alsvin, в зависимости от комплектации, стал дороже на 100 до 70 тыс. рублей. Прибавка к стоимости у седан Eado Plus составила 90 тыс. рублей. Лифтбек Uni-V подорожал на 100 тыс. рублей. У моделей Uni-T и Uni-K рост цен составил от 120до 320 тыс. в зависимости от версии.