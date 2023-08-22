«Москвич» объявил о расширении сети дилерских центров

Автозавод «Москвич» откроет дилерские центры еще в 12 городах России. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

По данным автопроизводителя, дилерские центры будут открыты в Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Тамбове, Тольятти, Томске и Череповце.

«Новые дилерские центры, выбранные по результатам сбора заявок в июне 2023 года, уже готовят свои площадки к открытию и скоро начнут продажу и обслуживание автомобилей», - говорится в сообщении.

Сейчас в России действует 55 точек продаж и обслуживания автомобилей «Москвич», напомнили в компании.

Ранее портал Auto.ru сообщил, что одна из новых моделей завода «Москвич» получила одобрение типа транспортного средства от Росстандарта под внутренним индексом DD1. Несмотря на то, что производитель еще не анонсировал эту модель, известно, что в этом году на конвейер столичного предприятия должны выйти две новинки.