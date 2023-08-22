Российской «дочке» General Motors грозит банкротство

Российскую дочернюю компанию General Motors могут признать банкротом. Дилер «Автолига–Запад» через суд намерен доказать несостоятельность «Джи Эм Авто», российской «дочки» американского концерна General Motors. Как сообщает «Деловой Петербург», Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск «Автолига–Запад» к «Джи Эм Авто» и было возбуждено дело о банкротстве. На счету дилера уже по меньшей мере 11 исков к «Джи Эм Авто» на сумму 59 миллионов рублей, и некоторые из них ранее были удовлетворены.

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General Motors реструктуризировал бизнес в России еще в 2015 году: концерн свернул продажи Opel (тогда он еще принадлежал американцам, а не Stellantis) и массовых моделей Chevrolet, а также законсервировал завод в Санкт-Петербурге, где в разные годы собирали Chevrolet (Cruze, Trailblazer, Tahoe, Captiva), Opel (Astra, Antara, Mokka) и Cadillac. После этого на российском рынке остались несколько моделей Cadillac и дорогие Chevrolet — Corvette, Camaro и Tahoe.

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Позже, в 2019-м, GM окончательно остановил местное производство, избавившись от доли в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ», где собирали Chevrolet Niva. В апреле 2022-го, после начала СВО, официальных дилеров Cadillac и Сhevrolet уведомили о прекращении поставок автомобилей в Россию, а сотрудников российского представительства — об увольнении. Таким образом General Motors стала первой в длинном списке зарубежных компаний, которые не просто приостановили деятельность в стране, а полностью отказались от бизнеса в России.

Как пишет «Деловой Петерубрг», автомобилями GM торговали и в дилерских центрах нижегородской группы «Автолига», в состав которой входит «Автолига-Запад». Последняя после ухода GM подала не менее 11 исков к российской «дочке» американского концерна, «Джи Эм Авто», и большая часть из них — по договорам поставки автомобилей. В июне фирма «Автолига-Запад» выиграла одно из дел на 5,5 миллиона рублей — во столько оценили убытки, которые дилер понес из–за одностороннего отказа «Джи Эм Авто» от исполнения договора.