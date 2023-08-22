Паркетник Chevrolet Captiva вернулся к старому дизайну

Впрочем, использованы не все прежние дизайнерские решения, да и обновки снаружи все-таки есть. Еще расширен список оборудования, а вот технику трогать не стали.

© Chevrolet

Трехрядный паркетник, который марка Chevrolet считает Captiva второго поколения, дебютировал в 2018 году. Модель является клоном «китайца» Baojun 530 (Baojun – совместный проект концернов General Motors и SAIC), ее продают в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. В 2020-м представили рестайлинговую Каптиву, а первым рынком для нее стала Мексика (но в 2021 году), где дореформенный SUV вовсе не был доступен. К слову, там кроссовер пришелся по нраву покупателям: по итогам 2022-го он занял десятую строчку рейтинга самых популярных моделей (19 178 единиц), обогнав Kia Seltos (17 137 шт.), Chevrolet Tracker (17 060 шт.) и Toyota RAV4 (12 074 шт.). И вот Chevrolet Captiva еще раз модернизировали, и снова первыми посвежевший кросс получили мексиканцы.

Колеса.ру

Самое интересное – кросс частично вернулся к дизайну Каптивы образца 2018 года. Так, на переднем бампере опять красуется вставка с «подковами» по бокам, которые обрамляют блоки основных фар, прежнюю форму также приняли радиаторная решетка и расположенные сверху диодные ходовые огни, а на заднем бампере вновь появилась длинная светоотражающая полоска. Впрочем, не будем забывать о том, что исходный паркетник Шеви в Мексике не продавали, так что там такой облик в новинку. Да и свежие решения все же есть: это потемневший хром, новая начинка задних фонарей и иные 18-дюймовые колеса. Еще расширена палитра цветов кузова.

Колеса.ру

Колеса.ру

Интерьер прежний, разве что вставки на передней панели теперь сделаны из перфорированной «кожи». Во всех комплектациях Captiva 2024 модельного года есть шесть подушек безопасности (прежде были предусмотрены только для топ-версии, у остальных исполнений было четыре «эйрбэга»), в список стандартного оборудования все так же входят мультимедиа-система с вертикальным планшетом и круиз-контроль. Обновки для самого дорогого варианта Premier – климат-контроль вместо кондиционера и камеры кругового обзора. Как и раньше, кроссовер доступен с пяти- или семиместным салоном.

Технику реформы не затронули: Каптива оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 146 л.с., которая работает в паре с вариатором. Привод исключительно передний.

В Мексике цена обновленного кроссовера Chevrolet Captiva лежит в диапазоне от 28 700 до 32 400 долларов. Отметим, переживший предыдущий рестайлинг паркетник появился лишь на некоторых рынках, а вот нынешняя модернизация, вероятно, станет глобальной.