Новый Ferrari с V12 замечен возле штаб-квартиры компании в Маранелло

Ferrari продолжает использовать кузов Roma в качестве тестового мула для своего нового суперкара: последний прототип был замечен покидающим штаб-квартиру компании в Маранелло, Италия.

В отличие от Roma, у новой модели отсутствует передняя часть с «акульим носом», вместо этого выбрана более объемная передняя часть и более короткий свес. Эти изменения, очевидно, связаны с новым двигателем V12.

В свою очередь, задняя часть оснащена более широкими крыльями — вероятно, для установки более широких шин — и двумя парами выхлопных патрубков с диффузором между ними. Ferrari заявила, что планирует представить четыре новых автомобиля в 2023 году. Пока анонсированы только Roma Spider и SF90 XX.