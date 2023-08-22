На заводах Toyota начали выращивать клубнику и помидоры

Как и многие другие автопроизводители, Toyota стремится к углеродной нейтральности. Помимо выпуска «зеленых» машин, это подразумевает переоборудование предприятий по всему миру в целях добиться нулевых выбросов углекислого газа. В качестве еще одной экоинициативы заводы стали обустраивать собственные теплицы, где выращивают ягоды и овощи с использованием генерируемого оборудованием тепла и CO₂.

© © Toyota Times

В прошлом году при помощи фермеров Toyota создала экспериментальную теплицу для выращивания клубники на заводе в Камиго (Япония), где производятся двигатели. Позже появилась еще одна теплица, но для помидоров черри, на площадке в Миёси.

Особая конструкция теплиц с минимумом неиспользуемой площади увеличивает урожайность в полтора раза по сравнению с полем аналогичного размера. Кроме этого, Toyota использует светодиоды с уникальным розовым свечением, в котором полностью отсутствует зеленый оттенок, не нужный для фотосинтеза.

Toyota Times

Toyota Times

Toyota Times

Однако японским фермерам пока беспокоиться не стоит: Toyota не собирается врываться на рынок и раздает свой урожай бесплатно в собственных столовых. Более того, автогигант хочет использовать свой опыт, чтобы помочь сельскому хозяйству повысить эффективность.