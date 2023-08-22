На заводах Toyota начали выращивать клубнику и помидоры
Как и многие другие автопроизводители, Toyota стремится к углеродной нейтральности. Помимо выпуска «зеленых» машин, это подразумевает переоборудование предприятий по всему миру в целях добиться нулевых выбросов углекислого газа. В качестве еще одной экоинициативы заводы стали обустраивать собственные теплицы, где выращивают ягоды и овощи с использованием генерируемого оборудованием тепла и CO₂.
В прошлом году при помощи фермеров Toyota создала экспериментальную теплицу для выращивания клубники на заводе в Камиго (Япония), где производятся двигатели. Позже появилась еще одна теплица, но для помидоров черри, на площадке в Миёси.
Особая конструкция теплиц с минимумом неиспользуемой площади увеличивает урожайность в полтора раза по сравнению с полем аналогичного размера. Кроме этого, Toyota использует светодиоды с уникальным розовым свечением, в котором полностью отсутствует зеленый оттенок, не нужный для фотосинтеза.
Однако японским фермерам пока беспокоиться не стоит: Toyota не собирается врываться на рынок и раздает свой урожай бесплатно в собственных столовых. Более того, автогигант хочет использовать свой опыт, чтобы помочь сельскому хозяйству повысить эффективность.
Больше года назад мероприятия по сбору клубники организовал российский «Автотор», но по иным причинам. Тогда завод еще собирал BMW, Kia, Hyundai и Genesis и ему не хватало деталей для производства, а потому сотрудникам предложили подзаработать на сборе ягод во время простоя.