Audi подтвердила отключение ПО у дилеров в России

Audi подтвердила отключение программного обеспечения у дилеров в России. Об этом сообщил представитель компании, пишет ТАСС.

Отмечается, что Audi входит в состав концерна Volkswagen Group, который уже отключил большое количество IT-систем в России в рамках введенных против нашей страны санкций. Лишь пять из них пока будут работать, но только в течение переходного периода - до конца этого года.

Ранее стало известно, что отключение от обновления программного обеспечения началось еще несколько месяцев назад. Сначала перестали работать сервисные функции, которые обеспечивали взаимодействие с машиной через смартфон.

Между тем сегодня эксперты советуют автовладельцам немецких машин беречь ключи от автомобиля. Поскольку альтернативного программного обеспечения в России пока нет, прописать новые будет невозможно. Не исключены сложности и с установкой некоторых запчастей, которые при замене прописывают в "мозгах" автомобиля. Например, датчики антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и даже парктроников.