Владельцы Ford F-150 и Expedition пожаловались на странную проблему

Владельцы Ford F-150 и Expedition пожаловались на громкий «звуковой удар»
Несколько владельцев Ford F-150 и Ford Expedition пожаловались на странную проблему со своими автомобилями. Как пишет издание SPEEDME.RU, некоторые модели этих грузовиков неожиданно начали издавать очень громкие звуки выше 100 дБ.
Владельцы Ford жалуются, что эти звуки похожи на «звуковой удар» и продолжаются после того, как автомобили были полностью заглушены. В Национальной администрации безопасности дорожного движения также были получены жалобы на эту проблему.
Ford заявляет, что проблема вызвана усилителем в автомобилях и связана со статистически редкими случаями. Это касается моделей 2021-го, 2022-го и 2023-го годов выпуска.