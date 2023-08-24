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Владельцы Ford F-150 и Expedition пожаловались на громкий «звуковой удар»

Несколько владельцев Ford F-150 и Ford Expedition пожаловались на странную проблему со своими автомобилями. Как пишет издание SPEEDME.RU, некоторые модели этих грузовиков неожиданно начали издавать очень громкие звуки выше 100 дБ.

Владельцы Ford F-150 и Expedition пожаловались на странную проблему
© Моя Москва.онлайн

Владельцы Ford жалуются, что эти звуки похожи на «звуковой удар» и продолжаются после того, как автомобили были полностью заглушены. В Национальной администрации безопасности дорожного движения также были получены жалобы на эту проблему.

Ford заявляет, что проблема вызвана усилителем в автомобилях и связана со статистически редкими случаями. Это касается моделей 2021-го, 2022-го и 2023-го годов выпуска.