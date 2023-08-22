В США отзывают 340 тыс. кроссоверов Jeep

Jeep отзывает в США 340 тыс. кроссоверов Compass, Grand Cherokee и Wagoneer
Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, более 340 тыс. автомобилей Jeep были затронуты несколькими отзывными кампаниями в США из-за ошибок в электронных технологиях.
Первая кампания касается 181 999 экземпляров Jeep Compass, выпущенных с февраля 2021 года по июль 2023 года. В этом случае кроссоверы могли быть выпущены с неправильно запрограммированным модулем управления кузовом. Это может привести к нерегулируемой яркости цифровой панели приборов.
Данная проблема может отвлечь водителя и повысить риск аварии. Для решения этой проблемы дилерам необходимо будет просто обновить программное обеспечение модуля управления кузовным оборудованием.
Второй отзыв затрагивает несколько моделей: Jeep Grand Cherokee, выпущенных в период с 17 мая 2021 года по 4 августа 2023 года, Jeep Grand Cherokee L, выпущенных в период с 3 декабря 2020 года по 4 августа 2023 года, а также Jeep Wagoneer, выпущенных в период с 24 февраля 2021 года по 4 августа 2023 года.