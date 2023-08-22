В США отзывают 340 тыс. кроссоверов Jeep

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, более 340 тыс. автомобилей Jeep были затронуты несколькими отзывными кампаниями в США из-за ошибок в электронных технологиях.

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Первая кампания касается 181 999 экземпляров Jeep Compass, выпущенных с февраля 2021 года по июль 2023 года. В этом случае кроссоверы могли быть выпущены с неправильно запрограммированным модулем управления кузовом. Это может привести к нерегулируемой яркости цифровой панели приборов.

Данная проблема может отвлечь водителя и повысить риск аварии. Для решения этой проблемы дилерам необходимо будет просто обновить программное обеспечение модуля управления кузовным оборудованием.