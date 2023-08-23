С января по июль 2023 года наиболее популярной у россиян отечественной маркой автомобиля стала Lada. Об этом рассказали аналитики в исследовании «СберАвто».

«Среди наиболее популярных моделей – Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus. Оставшиеся 3 % пришлись на марки УАЗ, ГАЗ и «Москвич». Медианная стоимость отечественного автомобиля составила 820 000 рублей», – отметили аналитики.

По их данным, чаще всего машины отечественного производства покупали жители Самарской области – 11 % от общего объема продаж, Москвы (7 %), Республики Татарстан (6 %), Республики Башкортостан (5 %) и Пермского края (5 %).