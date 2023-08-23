Назван самый популярный среди россиян автомобиль
С января по июль 2023 года наиболее популярной у россиян отечественной маркой автомобиля стала Lada. Об этом рассказали аналитики в исследовании «СберАвто».
«Среди наиболее популярных моделей – Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus. Оставшиеся 3 % пришлись на марки УАЗ, ГАЗ и «Москвич». Медианная стоимость отечественного автомобиля составила 820 000 рублей», – отметили аналитики.
По их данным, чаще всего машины отечественного производства покупали жители Самарской области – 11 % от общего объема продаж, Москвы (7 %), Республики Татарстан (6 %), Республики Башкортостан (5 %) и Пермского края (5 %).
Ранее «ФедералПресс» писал, что «Москвич» выпустит еще две новые модели машин в 2024 году. Всего компания произведет 44 тысячи авто.