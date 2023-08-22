В Сети показали кастомный пикап Volkswagen со скутером Beetle-shell

Mecum Auctions выявил необычный и интересный лот, который может заинтересовать коллекционеров автомобилей. В продажу включены пикап, модифицированный из VW T2, и легкий мотоцикл, получивший название Volkspod, который имеет крыло VW Beetle в качестве кузова.

Основным транспортным средством был Volkswagen T2 Truck, произведенный в Бразилии в 1974 году. Некоторое время назад он подвергся капитальному ремонту, получил новые колеса, регулируемые амортизаторы, новые окна, хромированную отделку по периметру и другие характерные для рестомода вкусности. Салон был переделан в кожу насыщенно-розового цвета и оборудован современным мультимедийным центром.