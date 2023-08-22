Электрический лифтбек Volkswagen ID.7 запущен в серию

Производство модели Volkswagen ID.7 стартовало на заводе в городе Эмден в Германии. Это самый крупный электрокар Volkswagen на платформе MEB после ID.4 и шестая модель в линейке ID. Ключевыми рынками для Volkswagen ID.7 станут Северная Америка, Европа и Китай, а вот в России новинка может появиться разве что по параллельному импорту — ее могут возить из КНР.

В движение лифтбек приводит 286-сильный электромотор нового поколения — он мощнее, чем у других электрокаров немецкий марки (204 силы). Помимо мотора, в списке инноваций ID.7 числится также климатическая система, оснащенная электронноуправляемыми дефлекторами и датчиком положения солнца.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Помимо всего перечисленного, ID.7 оснащен аудиосистемой Harman Kardon, проекционным дисплеем с дополненной реальностью, панорамной крышей и голосовым ассистентом. Есть у него и 15-дюймовый центральный экран, система автоматической парковки, а также полуавтопилот Travel Assist.

Ранее сообщалось, что Volkswagen вынужден сократить объемы производства электромобилей на заводе в Эмдене из-за того, что спрос на них в Европе на треть ниже первоначально запланированных производственных показателей. Были скорректированы объемы выпуска модели ID.4, тогда же упоминался и ID.7.