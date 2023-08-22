Гендиректор завода «Москвич» рассказал о будущем модельного ряда

Гендиректор московского автомобильного завода «Москвич» Ханс-Петер Мозер рассказал, что в 2024 году предприятие планирует выпускать кроссовер «Москвич 5» и «Москвич 8». Об этом сообщает ТАСС.

С презентацией модельного ряда Мозер выступил на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF).

По словам Мозера, чуть раньше с конвейера сойдет лифтбек «Москвич 6», который получит четыре комплектации.

Кроме того, до 2025 года у «Москвича» появятся еще две модели, но названия и другую информации о них в компании не сообщили.

В 2024 году «Москвич» планирует выпустить 44 тысячи автомобилей - 40 тысяч машин с двигателем внутреннего сгорания и четыре тысячи электромобилей.

Год назад московские власти объявили, что на бывшем заводе французской компании Renault начнут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электрокарами.

С конца ноября 2023 года на предприятии выпускают кроссовер «Москвич 3».