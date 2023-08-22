АвтоВАЗ начал испытания Lada Niva Legend с мотором от Granta

АвтоВАЗ изготовил два тестовых прототипа Lada Niva Legend с двигателем ВАЗ-11182. Автомобили проходят испытания.

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О сборке авто сообщила группа Avtograd news. Отмечается, что в моторном отсеке были изменены точки крепления двигателя. Когда АвтоВАЗ начнёт выпуск таких версий "Нивы" серийно, пока неизвестно.

Двигатель ВАЗ-11182 дебютировал в 2021 году на рестайлинговом Lada Largus, затем он появился на "Гранте", а теперь состоит в линейке и флагманской модели - Vesta второго поколения.

Сложность адаптации двигателя к Lada Niva Legend заключается в том, что у "Нивы" классическая компоновка: продольное расположение мотора и задний привод. ВАЗ-11182 же имеет на том же "Ларгусе" поперечное расположение и подаёт крутящий момент на переднюю ось.