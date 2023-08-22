Стало известно, когда выпустят Lada Aura

«АвтоВАЗ» может начать производство автомобилей Lada Aura в августе-сентябре 2024 года. Об этом в своей презентации на международном форуме автомобилестроения IMAF объявил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями «АвтоВАЗа» Александр Виноградов, передает ТАСС.

Проект по выпуску Lada Aura будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса, говорится в презентации.

Lada Aura была представлена в июне текущего года, она отличается от стандартного седана Vesta удлиненной на 25 см колесной базой, дающей дополнительное пространство пассажирам заднего ряда. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.