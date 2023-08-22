В России поступили в продажу новые китайские пикапы ZX Grandlion

ZX Grandlion представляет собой рамный пикап с двойной кабиной, в которой могут разместиться пять человек, включая водителя. Длина машины составляет 5393 мм, колесная база — 3230 мм. Внешне автомобиль напоминает модель Dodge Ram. Среди конкурентов новинки — пикапы от Great Wall, а также JAC T6 и Mitsubishi L200.