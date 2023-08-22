В России поступили в продажу новые китайские пикапы ZX Grandlion

Пикапы ZX Grandlion начали продавать в России по цене от 4,9 млн рублей
Автомобильные дилеры привезли на российский рынок китайские пикапы ZX Grandlion, выяснила «Газета.Ru». Лоты таких машин опубликованы на электронных «досках» объявлений. Стоимость начинается от 4,9 млн рублей.
ZX Grandlion представляет собой рамный пикап с двойной кабиной, в которой могут разместиться пять человек, включая водителя. Длина машины составляет 5393 мм, колесная база — 3230 мм. Внешне автомобиль напоминает модель Dodge Ram. Среди конкурентов новинки — пикапы от Great Wall, а также JAC T6 и Mitsubishi L200.
Автомобили, предлагаемые дилерами, оснащены двухлитровыми бензиновыми турбомоторами (197 л.с.) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный.
В комплектацию входят передние подушки безопасности, парктроники, бесключевой доступ, бесключевой запуск двигателя, круиз-контроль, датчик дождя, электропривод водительского сиденья. Мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым экраном имеет голосовое управление.