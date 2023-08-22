Такси и каршеринг назвали любимым транспортом наркокурьеров

«Сейчас в Москве есть такая тенденция, особенно вечером или в ночное время, что полиция останавливает такси и досматривает пассажиров. При этом было выявлено много случаев, когда у пассажиров с собой были найдены запрещенные вещества. Очень много, особенно этим летом», — сказал Лушников.