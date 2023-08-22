Такси и каршеринг назвали любимым транспортом наркокурьеров

Этим летом правоохранители особенно часто находили наркотические вещества в автомобилях каршеринга и у пассажиров такси. Об этом в эфире НСН рассказал глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников, комментируя известие о том, что в столице десятилетняя девочка, севшая с родителями в каршеринговую машину, укололась о торчавший между сидениями шприц.
«Сейчас в Москве есть такая тенденция, особенно вечером или в ночное время, что полиция останавливает такси и досматривает пассажиров. При этом было выявлено много случаев, когда у пассажиров с собой были найдены запрещенные вещества. Очень много, особенно этим летом», — сказал Лушников.
Об инциденте стало известно 21 августа. В шприце, о который укололась девочка, согласно экспертизе, были обнаружены следы наркотического средства — мефедрона. Каршеринг BelkaCar начал проверку данного ЧП. Следствие ОМВД России по району Крылатское возбудило уголовное дело.
В пресс-службе BelkaCar позднее заявили, что до конца августа запустят новую систему рейтинга водителей. По словам представителя каршеринга, организация находится на связи с пострадавшей семьей и готова оказать необходимую помощь.