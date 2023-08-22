Более 230 моделей автомобилей покажут на фестивале в «Архангельском»

«26 и 27 августа в музее-заповеднике пройдет «Автофестиваль в Архангельском». На два дня территория музея-заповедника превратится в одну изсамых масштабных выставок раритетных автомобилей под открытым небом. Более 230 моделей будут размещены на фоне уникальных архитектурныхобъектов и парковой скульптуры. Суперкары, трековые автомобили, советская, японская, европейская и американская классика, уникальные походные внедорожники, гоночные и коллекционные, а также современные спортивные автомобили займут свое место среди исторических аллей «Архангельского», – говорится в сообщении.