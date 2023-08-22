Livan объявил цены на новый кроссовер

Электрический кроссовер Livan 7 будет продаваться в Китае по цене от 134 тыс (1,7 млн рублей) до 164 тыс. юаней (2,2 млн рублей). Об этом сообщает autohome.com.cn.

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В основе машины лежит платформа GBRC (Global Battery Rapid Change). Отличительными особенностями автомобиля являются узкие светодиодные фары с узкой полосой ходовых огней, проходящей через всю ширину передней части, а также отсутствие решетки радиатора.

Приборная панель сделана в виде необычно узкого ЖК-дисплея. На центральной консоли расположен 15,4-дюймовый монитор мультимедиа. Между передними сиденьями находятся сразу две площадки для беспроводной зарядки смартфонов.