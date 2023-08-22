Движение по Крымскому мосту приостановили. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — добавили там.

Причина перекрытия не уточняется. На момент введения ограничений пробки со стороны Тамани перед пунктом досмотра не было. Со стороны Керчи в очереди находились 100 транспортных средств.

Напомним, что в последний раз движение останавливали вечером в понедельник, 21 августа. Перекрытие тогда продлилось более часа.