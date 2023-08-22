Rimac Nevera установил новый рекорд Нюрбургринга в классе серийных электромобилей

Хорватский электрический суперкар проехал легендарную Нордшляйфе за 7 мин 5,298 с — это на 20 с быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный в начале лета лифтбеком Tesla Model S Plaid Track Package.

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Rimac Nevera дебютировал в 2021 году, с тех пор он установил более 20 различных рекордов, в том числе рекорд максимальной скорости среди серийных электромобилей (412 км/ч), но Северная петля Нюрбургринга, разумеется, стоит особняком в списке достижений. До Rimac ни один другой производитель электрических суперкаров не рискнул привезти свою чудо-машину на Нордшляйфе, ведь эта трасса предъявляет очень высокие требования к шасси и требует стабильных характеристик силовой установки на протяжении всех 20,832 км.

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Электрические суперкары обычно козыряют огромными цифрами мощности и почти мгновенным ускорением до «сотни», но на гоночном треке им зачастую сложно тягаться с «углеводородными» аналогами из-за относительно большой массы и специфического характера управления тягой. Четырёхмоторная силовая установка Rimac Nevera выдаёт максимальные 1914 л.с., тогда как у гибридного Mercedes-AMG One с 1,6-литровым V6 в основе — «всего» 1036 л.с., но Mercedes-AMG One оказался на Нюрбургринге намного быстрее, показав осенью прошлого года 6 мин 35,183 с. Хорватской машине с её 7 мин 5,298 с до «немца», как до Луны пешком — такова техническая реальность.

В том, что Rimac Nevera почти на 20 с превзошёл время круга Tesla Model S Plaid, нет ничего удивительного, ведь Tesla даже с пакетом доработок Track Package остаётся всего лишь семейным лифтбеком, тогда как Nevera спроектирован по всем канонам суперкаростроения. Хорватскому гонщику Мартину Кодричу потребовалось всего 20 тренировочных кругов перед установлением рекорда, причём тренировка приходила в сложных погодных условиях, а в день проведения рекордного заезда — 18 августа — было очень жарко, что создавало дополнительную нагрузку на систему терморегуляции силовой установки. При более холодной погоде время круга могло быть и получше, но рекорд в любом случае есть.

Рекордный автомобиль не имел никаких специальных технических доработок, но был окрашен в особую чёрно-зелёную ливрею, её же получит спецсерия Nevera Time Attack, состоящая из 12 автомобилей, — все они, разумеется, уже проданы. Зелёный цвет в Nevera Time Attack — это дань электромоду на базе BMW M3 поколения E30, разработанному Мате Римаком в начале прошлого десятилетия.