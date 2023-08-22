На Lada Granta вернется продвинутая система мультимедиа

В октябре текущего года «АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Об этом рассказали в сообществе «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

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По данным инсайдеров, мультимедиа-системой будут оснащаться автомобили Granta в комплектации #Club. При этом система вернется в усеченном виде по сравнению с той, что устанавливалась на автомобили с 2021 года — у нее нет камеры заднего вида, а диагональ монитора составляет 7 дюймов вместо 10.