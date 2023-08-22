Экс-художник АвтоВАЗа представил дизайн «Новой Волги»

Бывший художник «АвтоВАЗа» Василий Маркин подготовил эскизный дизайн-проект «Новой Волги». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток», который опубликовал изображения автомобилей.
По словам Маркина, при разработке дизайна машин он опирался на компоновочную схему с двигателем внутреннего сгорания. На изображениях представлены две кузовные модификации «Новой Волги» — седан и универсал. Длина седана составляет 4900 мм при колесной базе 3000 мм. На крышке багажника машин размещены шильдики Volga.
Отмечается, что отсылками к классическим «Волгам» в облике автомобилей являются трехобъемный силуэт и широкая задняя стойка кузова без окна.
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