Экс-художник АвтоВАЗа представил дизайн «Новой Волги»

По словам Маркина, при разработке дизайна машин он опирался на компоновочную схему с двигателем внутреннего сгорания. На изображениях представлены две кузовные модификации «Новой Волги» — седан и универсал. Длина седана составляет 4900 мм при колесной базе 3000 мм. На крышке багажника машин размещены шильдики Volga.