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"Русский автомобиль": Автомобили Chery будут выпускать на экс-заводе Volkswagen

Автомобили Chery все-таки будут выпускать на экс-заводе Volkswagen. На первом этапе сборка будет крупноузловой. Первой моделью, которая может встать на конвейер, является кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

На экс-заводе Volkswagen будут выпускать автомобили Chery
© Юрий Зубко/ РГ

"Сборка будет крупноузловой, намечена она на конец осени. Сейчас идёт подготовка соглашения", - пишет канал "Русский автомобиль". В первой партии будет примерно 120 машин.

В середине августа глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство на калужском заводе Volkswagen может начаться до конца текущего года.

Выбор на Chery Tiggo 7 Pro Max пал неслучайно: эта модель является драйвером продаж марки и по итогам июля взяла первое место по количеству проданных авто сегмента SUV.