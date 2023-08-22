На экс-заводе Volkswagen будут выпускать автомобили Chery

Автомобили Chery все-таки будут выпускать на экс-заводе Volkswagen. На первом этапе сборка будет крупноузловой. Первой моделью, которая может встать на конвейер, является кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

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"Сборка будет крупноузловой, намечена она на конец осени. Сейчас идёт подготовка соглашения", - пишет канал "Русский автомобиль". В первой партии будет примерно 120 машин.

В середине августа глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство на калужском заводе Volkswagen может начаться до конца текущего года.