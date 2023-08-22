Водитель сгоревшей в центре Москвы арендованной Lamborghini потребовал с владельца спорткара, компании Moscow Dream Cars, 2,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кирилл заплатил за аренду Lamborghini 200 тыс. рублей и оставил 300 тыс. рублей в качестве залога. По его словам, начиная с первой поездки спорткар перегревался, а на приборной панели горел индикатор, свидетельствующий о неисправности двигателя. При этом менеджер компании настаивал, что это нормально, поскольку машина мощная, а на улице жаркая погода.

Когда на следующий день мотор Lamborghini «затроил» и заглох, Кирилл позвонил в Moscow Dream Cars и дождался мастера Никиту, который привез бензин в канистре и пусковое устройство для запуска двигателя (бустер). Несмотря на запрет «прикуривать» спорткар, автомобиль удалось запустить, и через несколько часов он загорелся.