В России продают Toyota RAV4 стилизованные под "американцев" из 80-х

В России начали продавать автомобили Toyota RAV4, стилизованные под американские внедорожники 80-х годов. Внимание на это обратил портал Njcar. Доработкой обычного RAV4 под ретро-стилистику занимается компания Mitsuoka Motor.

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После преобразования машина получила название Mitsuoka Buddy. Впервые такое тюнинг-решение на базе Toyota RAV4 было представлено еще 3 года назад. От обычного RAV4 версия от Mitsuoka отличается несколькими кузовными элементами. Так, капот, крылья, решетка радиатора, фары стилизованы под американский внедорожник Chevrolet K5 Blazer 80-х годов. Решетка радиатора полностью хромированная, передние фары прямоугольные, а задние вертикальные фонари как у старого Cadillac Escalade. На колесах установлены хромированные колпаки.

Южный автомобиль

В салоне изменений нет, только появилась эмблема марки на рулевом колесе. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, кожаный салон, мультимедийная система с большим экраном. Под капотом установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 2,5 литра, который работает в связке с вариатором и системой полного привода. У Mitsuoka Buddy правый руль. Машину продают за 4,9 млн рублей.