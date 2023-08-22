Эксперт предложил устанавливать видеокамеры в салонах автомобилей каршеринга

Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент, в ходе которого в Москве 10-летняя девочка укололась о шприц, оставленный в салоне автомобиля компании-оператора каршеринга BelkaCar.

По последним данным, в шприце, на который напоролся ребенок, оказалось наркотическое вещество мефедрон. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

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Ян отметил, что в ходе расследования произошедшего полицейские установят личности всех пользователей, которые ездили на машине перед инцидентом.

Эта работа уже проводится. С ними ведутся беседы, и, скорее всего, на каком-то этапе у следственных органов появится подозреваемый. Соответственно, с ним будут проводиться определенные действия. В МВД знают, как работать в подобных ситуациях. Кроме того, будет информация от сервиса каршеринга. Там сообщат, в отношении каких клиентов ранее поступали жалобы, кто оставлял салон в неприглядном виде и так далее. Наверняка это тоже будет учитываться. Следственные органы должны найти виновных. Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси

На сегодняшний день в салонах большинства автомобилей сервисов каршеринга видеокамеры не установлены, подчеркнул собеседник.

"Это связано с тем, что клиенты каршеринговых компаний зачастую опасаются возможного нарушения их права на неприкосновенность частной жизни. А в компаниях полагают, что в случае установки камер люди перестанут пользоваться услугами каршеринга. Но в связи с данным инцидентом, скорее всего, компаниям придется пересмотреть эту позицию, ведь установка камер - единственный способ полностью контролировать ситуацию", — сказал эксперт.

В договорах компании BelkaCar с клиентами существует обязательное требование касательно осмотра автомобиля и проверки его состояния перед подтверждением аренды, подчеркнул Ян.

"Но в договоре есть один нюанс: там нет требования по осмотру салона на предмет его чистоты. То есть пользователи должны проверить, например, исправность ремней безопасности или другого внутреннего оборудования, но не чистоту салона. И это может стать одним из аргументов юристов в случае судебных разбирательств", — сказал эксперт, допустив, что в дальнейшем пункт об обязательной проверке салона компании начнут вносить в соглашения с клиентами повсеместно.

Вместе с тем Ян отметил, что компании-операторы каршеринга устанавливают лимит времени на проведение осмотра автомобиля пользователями.

"За 5-7 минут не все могут тщательно осмотреть машину, сделать необходимые видео или фото, отправить их в сервис и получить подтверждение передачи автомобиля по акту. Это время надо увеличивать, тогда осмотр можно будет проводить более тщательно", — заявил специалист.

Для профилактики инцидентов, подобных тому, что произошел в Москве с 10-летним ребенком, эксперт предложил устанавливать в салонах автомобилей каршеринга видеокамеры, которые бы вели запись только в момент осмотра машины пользователем перед поездкой, а также в момент сдачи ими машины.

"В таком случае, как мне кажется, будет найден необходимый компромисс: компании получат информацию о состоянии автомобиля, а права клиентов не будут нарушены", — заявил Ян.