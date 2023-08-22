Переделку подержанных машин в электрокары закрепят законом

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке обычных машин в электромобили. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал представитель «Автотор Холдинга» Александр Сорокин .

По его словам, в рамках программы ремотеризации «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в электрокары. Согласно документу, если машина переделана под электромобиль, то единожды сертифицировав ее, автопроизводитель будет иметь право выпускать такую модель в промышленном масштабе.