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«НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке обычных машин в электрокары

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке обычных машин в электромобили. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал представитель «Автотор Холдинга» Александр Сорокин.

Переделку подержанных машин в электрокары закрепят законом
© Мария Девахина/РИА Новости

По его словам, в рамках программы ремотеризации «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в электрокары. Согласно документу, если машина переделана под электромобиль, то единожды сертифицировав ее, автопроизводитель будет иметь право выпускать такую модель в промышленном масштабе.

Новый ГОСТ передан на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), после чего должен быть принят.

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