"Автотор" будет переделывать подержанные Kia, Hyundai и BMW в электрокары

"Автотор" планирует освоить проект по ремоторизации старых BMW, Kia, Hyundai и других моделей марок, производством которых компания занималась на калининградском заводе.

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Ремоторизация подразумевает замену силового агрегата с ДВС на энергетическую установку с внесением соответствующих изменений в конструкцию транспортного средства. Иными словами, бензиновый или дизельный автомобиль превращается в "электричку".

Руководитель направления ремоторизации "Автотор Холдинга" Александр Сорокин в беседе с каналом No Limits объяснил, что Kia, Hyundai, BMW и других марок, которые прошли через конвейер завода, являются приоритетными: с ними проще работать, так как по ним есть вся информация, инженеры обладают достаточными компетенциями для внесения изменений в конструкцию.

Кто станет поставщиком комплектующих, необходимых для ремоторизации, не уточняется. Скорее всего, это будет сам "Автотор". До конца года компания планирует сдать в эксплуатацию заводы по выпуску электродвигателей и электронных систем управления.

Кроме этого "Автотор" в рамках СПИКа реализует проекты по созданию заводов аккумуляторных батарей, электронных систем управления, изделий из пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки и литейно-механического завода.