Нехватку дизельного топлива на заправках объяснили

Нехватка дизельного топлива на заправках в некоторых регионах страны связана с объемами его продаж за рубеж, а также в целом с «отвратительно сбалансированным» отечественным рынком горюче-смазочных материалов (ГСМ). Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

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Как объяснил специалист, экспорт российского дизеля сейчас превысил миллион баррелей в сутки. Его покупают в Турции, Саудовской Аравии, Египте, после чего перепродают в Европу, а с учетом достигающей 50 процентов маржи зарабатывать удается «и перевозчикам, и перекупщикам, и всем остальным».

Ситуацию, по его словам, поможет исправить только повышение экспортных пошлин, которые сейчас составляют пять процентов от цены продажи на Западе. Эксперт полагает, что цены на топливо на внутреннем рынке снизятся при пошлине в 20 процентов, а такая планка повлияет на перекупщиков и подойдет для государства.