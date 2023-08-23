Dongfeng может привезти в РФ "страшный сон "Хаммера"

В КНР компания Dongfeng провела первый публичный тест-драйв своего нового внедорожника Mengshi M-Hero 917. Монструозный дизайн, огромная мощность электрической силовой установки и очень, очень малый тираж. Тем не менее какое-то количество автомобилей может оказаться в России.

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О новом M-Hero "РГ" рассказывала неоднократно и пристально следила за каждой новой значимой подробностью о внедорожнике. Как оказалось, не зря: внедорожник может добраться до нашего рынка. По крайней мере, такая возможность рассматривается официальным дистрибьютором Dongfeng в России - компанией "Моторинвест".

Dongfeng

M-Hero - рамный внедорожник, построенный на архитектуре M-Tech Mengshi, с независимой пневмоподвеской и полноуправляемым шасси. Силовая установка состоит из четырёх электромоторов суммарной отдачей 1088 л.с. и 1400 Нм. Запас хода с аккумулятором ёмкостью 140 кВт•ч - 505 км. В будущем должен появиться гибридный вариант мощностью 816 л.с. и запасом хода до 800 км.

Dongfeng

Длина автомобиля составляет 4987 мм, ширина 2080 мм, высота - 1935 мм. Размер колёсной базы - 2950 мм.