За какие нарушения автовладелец может остаться без машины

Конфисковать автомобиль можно только у собственника. Однако некоторые автовладельцы, чтобы остаться при коне, колесах и руле, оформляют фиктивные договоры купли-продажи своих машин задним числом. Впрочем, как показала практика, им это не помогает. А за какие нарушения вообще автовладелец может остаться без колес? И как это работает?

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Итак, второй кассационный суд разбирал дело некоего водителя, который второй раз попался по подозрению в нетрезвом вождении. Он отказался от медосвидетельствования. Поэтому утверждать, что он был нетрезв, мы не можем. Но за отказ от такой проверки ему грозит точно такое же наказание, как и в том случае, если бы опьянение было установлено.

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При этом за повторное управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования водителю грозит уголовная статья, которая предусматривает, в том числе, конфискацию автомобиля у собственника.

В данной ситуации автовладелец сотрудничал со следствием, признал свою вину. И суд первой инстанции приговорил его по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права управления сроком на 2 года 6 месяцев. А автомобиль суд постановил конфисковать.

Водитель с этим решением не согласился. Он его обжаловал. Согласно поданным от него в апелляционный суд документам, машина на момент привлечения его к ответственности ему не принадлежала. Он продал ее своей дочери по договору купли-продажи.

Действительно, конфисковать автомобиль, согласно Уголовному кодексу, можно только у собственника. Но в данном деле возникла некая несуразица. В протоколе, подписанном водителем, указано, что он является собственником автомобиля. Это подтверждается и его словами, и документами на автомобиль.

На суде первой инстанции он не утверждал, что машина ему не принадлежит. Этот пассаж появился только в жалобе в апелляционную инстанцию. Поэтому апелляция к такому заявлению отнеслась скептически.

Кассационный суд, разобрав дело, прямо указал, что договор, заключенный между осужденным и его дочерью, не предполагал переход последней права собственности на автомобиль. Было установлено, что именно осужденный продолжал пользоваться машиной после подписания договора купли-продажи. Что же касается его дочери, то она в отношении данного автомобиля никаких прав по владению или пользованию реально не осуществляла.

Поэтому суд кассационной инстанции подтвердил решения нижестоящих инстанций.

Стоит напомнить, что конфискация автомобиля у собственника закреплена в законодательстве не столь давно. И в первую очередь это относится к тем, кто второй раз сел за руль в нетрезвом состоянии либо отказался от медосвидетельствования.

По данным Судебного департамента Верховного суда, в прошлом году по этой статье привлечены почти 12 тысяч человек. Сколько из них остались без машин - неизвестно. Такие данные в статистике не фигурируют.

В то же время остаться без машины могут и другие злостные нарушители. Соответствующие поправки вступили в силу еще в июле прошлого года.

Согласно им уголовная ответственность предусмотрена за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 или на 80 км/ч водителем, лишенным права управления. Если, разумеется, такое нарушение совершенно неоднократно.

Например, водитель проехал на красный свет один раз. За второй такой проезд его остановил инспектор, и водитель лишился прав. Если в третий раз он проедет на красный, то получит наказание по новой статье КоАП - за совершение административного нарушения, будучи лишенным прав. А когда снова совершит выезд на встречку или проедет на красный свет, то получит уголовную статью. И в соответствии с этой статьей суд его лишит не только прав, но и автомобиля. Если он его собственник. А также назначит либо обязательные, либо исправительные работы, а, возможно, и колонию.

Хотя статистика по таким делам довольно скромная. Если за повторное нетрезвое вождение были привлечены почти 12 тысяч водителей, то за все остальные повторные нарушения - всего 37 человек.

Оно и понятно. Очень сложно столько раз подряд нарушить, к тому же еще и будучи лишенным прав. Но и такие водители находятся.