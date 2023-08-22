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В России разрешат делать из обычных автомобилей электрокары

В России на законодательном уровне захотели разрешить переделывать обычные автомобили в электрические. Об этом в разговоре с Александр Сорокин.

В России разрешат делать из обычных автомобилей электрокары
© Lenta.ru

Так, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» создал проект ГОСТа, который предусматривает переделку обычных машин с двигателями внутреннего сгорания в электрокары.

В документе указано, что, если производитель единожды сертифицировал машину, которая переделана в электромобиль, то он получит право выпускать подобную модель в промышленном масштабе.

Россияне бросились пересаживаться на электрокары

Ранее из опроса «Группы Ренессанс страхование» и «Авито Авто» стало известно, что почти каждый третий россиянин хочет превратить свою машину в электрокар. Больше всего такой переход заинтересовал молодых людей в возрасте до 24 лет.

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