В России разрешат делать из обычных автомобилей электрокары

В России на законодательном уровне захотели разрешить переделывать обычные автомобили в электрические. Об этом в разговоре с Александр Сорокин.

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Так, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» создал проект ГОСТа, который предусматривает переделку обычных машин с двигателями внутреннего сгорания в электрокары.

В документе указано, что, если производитель единожды сертифицировал машину, которая переделана в электромобиль, то он получит право выпускать подобную модель в промышленном масштабе.