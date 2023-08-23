Что известно о новых моделях «Москвич 2» и «Москвич 8»

Появились подробности о новых моделях «Москвич 2» и «Москвич 8». В рамках Московского международного форума автомобилестроения IMAF гендиректор столичного автозавода Ханс-Петер Мозер раскрыл планы по развитию модельной линейки «Москвича» до 2025 года. Ближайшей премьерой станет лифтбек «Москвич 6», за основу которого взяли JAC A5 Plus — его рассекретят и поставят на конвейер уже в этом году. В 2024-м на рынок выйдет «Москвич 5», он же китайский Sehol X6, а следом — таинственные «Москвич 2» и «Москвич 8». Мы собрали все, что известно на данный момент о последних двух моделях.

© JAC

«Москвич 2», судя по индексу, будет позиционироваться как модель начального уровня, которая по габаритам (и, вероятно, по цене) будет уступать «Москвичу 3». Информации о «двойке» мало, для нее даже официально пока не подтверждено название. Однако некоторые подробности все же просочились в Сеть: еще в мае в телегам-канале президента Татарстана Рустама Минниханова появилось видео с краш-тестом некоего компактного кроссовера, который он назвал «нашим автомобилем "Москвич"».

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JAC

JAC

JAC

JAC

Ролик был снят в КНР, и на видео запечатлены испытания на прочность китайского JAC S3 Pro. Это кроссовер длиной 4,3 метра (для сравнения, длина «Москвича 3» — 4,4 метра), который на домашнем рынке представлен с двумя «атмосферниками» на выбор: 105-сильным объемом 1,5 литра и 1,6-литровым, который развивает 109 лошадиных сил. В Китае модель стоит в пересчете на рубли от 1,7 миллиона рублей, то есть дешевле JAC JS4 — «донора» «Москвича 3».

Что же касается «Москвича 8», то он станет флагманом линейки отечественной марки. В его основу ляжет JAC S7 — среднеразмерный кроссовер длиной почти 4,8 метра, который в Китае продается в пяти- и в семиместном исполнениях. Ему положен 150-сильный турбомотор объемом 1,5 литра в связке с шестиступенчатым роботом. Привод у него только передний.