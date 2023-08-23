Volkswagen рассекретил одну из функций Tiguan третьего поколения

В преддверии премьеры Tiguan третьего поколения Volkswagen опубликовал ролик, демонстрирующий одну из новых функций модели: на месте, где прежде находился селектор трансмиссии, появилась поворотная мультифункциональная шайба с небольшим экраном. С помощью нее можно выбирать режимы движения, регулировать громкость мультимедийной системы и менять освещение салона. А за управление трансмиссией теперь отвечает правый подрулевой рычажок.

© © Volkswagen

Каждому виду настройки соответствует определенная подсветка шайбы, а на ее экранчике отображается виджет: например, ездовые режимы подсвечиваются розовым (всего их четыре — Eco, Comfort, Individual и Sport), а регулировка громкости — фиолетовым. Судя по отпечаткам пальцев на дисплее, нужный режим выбирается нажатием на центральную часть шайбы.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

В целом же салон нового Tiguan полностью рассекретили на ранних тизерных фотографиях. Со сменой поколения кроссовер обзаведется 10,25-дюймовой «приборкой» без козырька и сенсорным экраном мультимедиа диагональю 12,9 или 15 дюймов (размер зависит от комплектации).

Volkswagen

Под центральный дисплей перенесли кнопки управления климатической системой, а за переключение передач отныне отвечает правый подрулевой переключатель. Сам салон сделали просторнее: у пассажиров сзади появилось больше пространства для ног и над головой. Объем багажника увеличился с 615 до 648 литров.

Известно, что в Европе Volkswagen Tiguan третьего поколения будет представлен с бензиновыми моторами 1.5 TSI и 2.0 TSI и двухлитровым дизелем. Гибридные модификации получат прибавку к мощности, а плагин-гибрид станет дальнобойнее — на чистом электричестве он сможет проехать до 120 километров.