На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта
Автомобильное движение на Крымском мосту было приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по ситуации на Крымском мосту «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено», – сказано в сообщении.
Причину приостановки движения в источнике не уточнили.
Ситуацию прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в «городе всё спокойно», а до 23:00 в Казачьей бухте будут проходить учебные стрельбы флота.
«В Казачьей бухте ориентировочно до 23 часов флот проводит учебные стрельбы. В городе все спокойно», – написал он в своём Telegram-канале.
Отметим, что это уже второй случай приостановки движения на Крымском мосту за сегодня. Ранее движение автотранспорта на мосту останавливалось в 14:41 по мск. Причина приостановки также не уточнялась.