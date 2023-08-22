На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

Автомобильное движение на Крымском мосту было приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по ситуации на Крымском мосту «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено», – сказано в сообщении.

Причину приостановки движения в источнике не уточнили.

Ситуацию прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в «городе всё спокойно», а до 23:00 в Казачьей бухте будут проходить учебные стрельбы флота.

«В Казачьей бухте ориентировочно до 23 часов флот проводит учебные стрельбы. В городе все спокойно», – написал он в своём Telegram-канале.