СМИ: за неделю бензин подорожал на 0,6% на фоне ослабления рубля

За неделю бензин подорожал на 0,6% на фоне ослабления рубля. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

Сообщается, что рост цен на нефтепродукты на оптовом рынке затронул дизель, а также бензин Аи-92 и Аи-95. Такую динамику объясняют ажиотажным спросом на нефтепродукты на бирже, а также ростом привлекательности экспорта на фоне возобновившегося ослабления рубля.

Дополнительным фактором роста цен на топливо называют высокий спрос на бензин на внутреннем рынке в сезон отпусков и ограничение предложения засчет ремонтов на нескольких НПЗ.