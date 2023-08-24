СМИ: за неделю бензин подорожал на 0,6% на фоне ослабления рубля

За неделю бензин подорожал на 0,6% на фоне ослабления рубля. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.
Сообщается, что рост цен на нефтепродукты на оптовом рынке затронул дизель, а также бензин Аи-92 и Аи-95. Такую динамику объясняют ажиотажным спросом на нефтепродукты на бирже, а также ростом привлекательности экспорта на фоне возобновившегося ослабления рубля.
Дополнительным фактором роста цен на топливо называют высокий спрос на бензин на внутреннем рынке в сезон отпусков и ограничение предложения засчет ремонтов на нескольких НПЗ.
Сообщается, что на этом фоне в правительстве намерены ввести новые механизмы борьбы с незаконным экспортом за счет снижения числа поставщиков. До этого сообщалось, что биржевая цена бензина АИ-95 выросла до 70,959 за тонну, что стало новым историческим рекордом.