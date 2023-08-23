Какие автомобили с пробегом реже всего попадают в ДТП
Аналитики "Автотеки" (проект "Авито"), сервиса онлайн-проверки автомобилей, сравнили среднее количество ДТП среди различных моделей и составили для "Российской газеты" рейтинг регионов и марок с минимальным количеством аварий. В рамках исследования были проанализированы данные за год (с августа 2022 по август 2023 года).
Больше всего автомобилей с низким средним показателем ДТП продается в Москве и Московской области, Татарстане, Новосибирской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.
Согласно отчётам "Автотеки", среди автомобилей с минимальным средним числом ДТП по всем регионам оказались Changan UNI-K, Volkswagen ID6 Crozz, Dodge Challenger и RAM, Chevrolet Equinox, Opel Insignia, Ford F-150 и Mustang, Honda Accord, Hongqi E-HS9, LiXiang L9, Renault Kadjar, Toyota Prius и C-HR, а также Niva Legend.
В Москве и области большой выбор машин низкой аварийности. LiXiang L9, Changan UNI-K, RAM 1500 в топ-3 по минимальному числу ДТП на число объявлений, нормированному на время жизни автомобиля, - на все объявления данных моделей приходится не более одного зарегистрированного дорожно-транспортного происшествия. Далее следуют Volkswagen ID 6 и ID4, Dodge RAM, Toyota Sequoia, Chevrolet Equinox, Opel Insignia и Ford F-150 - на все объявления по каждой марке приходится не более 5 ДТП.
Топ-10 автомобилей по минимальному среднему числу ДТП можно искать в следующих регионах:
1. ВАЗ (Lada) Niva Legend - Татарстан, Краснодарский край, Самарская и Ростовская области
2. Kia Mohave - Новосибирская область
3. Changan UNI-K - Москва
4. Mitsubishi Pajero - Самарская область
5. Renault Kadjar - Псковская область
6. RAM 1500 - Московская область
7. Hyundai Santa Fe - Хабаровский край
8. Volkswagen ID 6 Crozz - Москва
9. Volkswagen ID4 - Москва, Ростовская область
10. ВАЗ (Lada) Niva Travel - Саратовская область
Из российских авто в списке топовых низкоаварийных машин также Niva 4х4, однако среднее значение ДТП этой модели наблюдается только в трех областях - Белгородской, Тюменской и Кемеровской.
Audi представлена только моделью А8. Среди самых "чистых" BMW можно выбрать X3, X5, 3 серию - искать можно в Смоленской, Новосибирской и Омской областях, а также в Москве. Mercedes-Benz GLE-класс меньше всего попадают в ДТП в Новосибирской области.
"Для анализа мы не учитывали автомобили старше 6 лет. Результаты интересны тем, что, кажется, кроссоверы и "паркетники" чуть меньше страдают в ДТП. Это может быть связано с тем, что крупный автомобиль лучше заметен и в целом меньше страдает от различных происшествий на дороге", - комментирует Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса в "Автотеке".