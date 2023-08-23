Какие автомобили с пробегом реже всего попадают в ДТП

Аналитики "Автотеки" (проект "Авито"), сервиса онлайн-проверки автомобилей, сравнили среднее количество ДТП среди различных моделей и составили для "Российской газеты" рейтинг регионов и марок с минимальным количеством аварий. В рамках исследования были проанализированы данные за год (с августа 2022 по август 2023 года).

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Больше всего автомобилей с низким средним показателем ДТП продается в Москве и Московской области, Татарстане, Новосибирской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

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В Москве и области большой выбор машин низкой аварийности. LiXiang L9, Changan UNI-K, RAM 1500 в топ-3 по минимальному числу ДТП на число объявлений, нормированному на время жизни автомобиля, - на все объявления данных моделей приходится не более одного зарегистрированного дорожно-транспортного происшествия. Далее следуют Volkswagen ID 6 и ID4, Dodge RAM, Toyota Sequoia, Chevrolet Equinox, Opel Insignia и Ford F-150 - на все объявления по каждой марке приходится не более 5 ДТП.

Топ-10 автомобилей по минимальному среднему числу ДТП можно искать в следующих регионах:

1. ВАЗ (Lada) Niva Legend - Татарстан, Краснодарский край, Самарская и Ростовская области

2. Kia Mohave - Новосибирская область

3. Changan UNI-K - Москва

4. Mitsubishi Pajero - Самарская область

5. Renault Kadjar - Псковская область

6. RAM 1500 - Московская область

7. Hyundai Santa Fe - Хабаровский край

8. Volkswagen ID 6 Crozz - Москва

9. Volkswagen ID4 - Москва, Ростовская область

10. ВАЗ (Lada) Niva Travel - Саратовская область

Из российских авто в списке топовых низкоаварийных машин также Niva 4х4, однако среднее значение ДТП этой модели наблюдается только в трех областях - Белгородской, Тюменской и Кемеровской.

Audi представлена только моделью А8. Среди самых "чистых" BMW можно выбрать X3, X5, 3 серию - искать можно в Смоленской, Новосибирской и Омской областях, а также в Москве. Mercedes-Benz GLE-класс меньше всего попадают в ДТП в Новосибирской области.