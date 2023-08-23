Chery начнет собирать машины в России

Китайская Chery рассчитывает до конца 2023 года договориться о локальной сборке с местным партнёром. С наибольшей вероятностью в России будут выпускаться машины головного бренда, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-президента Chery International, председателя совета директоров «Чери автомобили рус» Суня Луцюаня.

Сейчас автоконцерн проводит оценку возможности производства машин на нескольких российских заводах. Среди приоритетных аспектов в выборе площадки — её расположение и стоимость рабочей силы. При принятии решения об открытии локального производства в стране играют роль обязательства, которые компании будет необходимо взять на себя в рамках соглашения с государством, отметил топ-менеджер.

Источники «Ведомостей» называли Chery ключевым претендентом для сборки бывший завод Volkswagen в Калуге. Однако некоторые автоэксперты считают, что он слишком велик для китайского концерна. Локальная сборка экономически целесообразна при продажах на уровне не менее 50 тыс. автомобилей в год в стране, заявил Сунь Луцюань.

За первое полугодие в России было продано 46 970 машин Chery без учета суббрендов. Это в 4 раза больше, чем в тот же период 2022 года. Производство в России есть у Haval, ряд китайских брендов также собирают на калининградском «Автоторе».