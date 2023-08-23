Электромобили «Атом» будут производить на заводе «Москвич»

Российские электромобили «Атом» будут выпускать на заводе «Москвич». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Атома», предприятия подписали соответствующий меморандум.

«Согласно документу, "Атом" будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги», — подчеркнули в компании.

В «Атоме» пояснили, что завод «Москвич» выбрали производственной площадкой из-за передовой технологической базы, высокого качества производства и репутации в автоиндустрии. Предприятие регулярно внедряет инновационные методы производства, что соответствует целям автобренда.

Исполнительный директор «Атома» Харальд Грюбель отметил, что команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать процессы для производства автомобиля.